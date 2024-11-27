Тренер «Рубина» Рахимов рассказал о травме Вады, полученной на тренировке

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил, почему полузащитник Валентин Вада не попал в заявку на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. «Рубин» проиграл в Москве со счётом 0:3 и опустился в сетку Пути регионов Кубка России.

«Попал в лазарет. В упражнении, где были единоборства один в один, он повредил в трёх местах приводящую мышцу и большую четырёхглавую мышцу бедра. Такое случается», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 13 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.