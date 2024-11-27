Тренер «Рубина» Рахимов рассказал о травме Вады, полученной на тренировке
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил, почему полузащитник Валентин Вада не попал в заявку на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. «Рубин» проиграл в Москве со счётом 0:3 и опустился в сетку Пути регионов Кубка России.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20' 2:0 Файзуллаев – 30' 3:0 Мусаев – 38'
«Попал в лазарет. В упражнении, где были единоборства один в один, он повредил в трёх местах приводящую мышцу и большую четырёхглавую мышцу бедра. Такое случается», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 13 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2024
-
16:45
-
16:41
-
16:41
-
16:38
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
15:15
-
15:06
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
14:00