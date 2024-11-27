«Чемпионами без фарта не становятся». Бубнов — о победе «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит». Гости одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч на 90+6-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин с передачи Нуралы Алипа.

«Соперник хорошо оборонялся, поэтому и не получалось долго забить, просто не шла игра. Возможно, петербургскому коллективу не хватило Вендела, да и в завершении атак был большой процент брака. Подходов масса, но они исполнить не смогли, правда, чемпионами без фарта не становятся», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Оренбург» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков.