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«Чемпионами без фарта не становятся». Бубнов — о победе «Зенита» в матче с «Оренбургом»

«Чемпионами без фарта не становятся». Бубнов — о победе «Зенита» в матче с «Оренбургом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит». Гости одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч на 90+6-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин с передачи Нуралы Алипа.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Соперник хорошо оборонялся, поэтому и не получалось долго забить, просто не шла игра. Возможно, петербургскому коллективу не хватило Вендела, да и в завершении атак был большой процент брака. Подходов масса, но они исполнить не смогли, правда, чемпионами без фарта не становятся», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Оренбург» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков.

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