Александр Ерохин отказался называть себя джокером «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не стал называть себя «джокером» команды в ответ на прямой вопрос. Он признался, что не хочет концентрировать какое-либо внимание на себе, ведь главное в футболе — это победа команды.

— Чувствуешь себя джокером?

— Не могу так себя назвать. Понятно, что, когда выхожу на замену и стоит задача забить гол, я стараюсь принести команде пользу в штрафной. Может, помогает опыт или что-то ещё. Но в любом случае не хотел бы концентрировать внимание на себе. Главное — победа команды, — сказал Александр Ерохин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.