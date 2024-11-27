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Александр Ерохин отказался называть себя джокером «Зенита»

Александр Ерохин отказался называть себя джокером «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не стал называть себя «джокером» команды в ответ на прямой вопрос. Он признался, что не хочет концентрировать какое-либо внимание на себе, ведь главное в футболе — это победа команды.

— Чувствуешь себя джокером?
— Не могу так себя назвать. Понятно, что, когда выхожу на замену и стоит задача забить гол, я стараюсь принести команде пользу в штрафной. Может, помогает опыт или что-то ещё. Но в любом случае не хотел бы концентрировать внимание на себе. Главное — победа команды, — сказал Александр Ерохин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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