«За «Оренбург» страшно обидно». Александр Бубнов — о матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру «Оренбурга» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». «Оренбург» потерпел поражение со счётом 0:1. Единственный мяч на счету полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. Он отличился с передачи Нуралы Алипа на 90+6-й минуте.

«Оренбург» не за что ругать в этом матче. Команда играла без большого числа травмированных футболистов, плюс ещё и оказалась в меньшинстве уже в первом тайме. Но оренбуржцы не сдались, а бились до конца и даже атаковали. За «Оренбург» страшно обидно. Язык не повернётся сказать о них ничего плохого», — приводит слова Бубнова Sportbox.