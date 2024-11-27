«За «Оренбург» страшно обидно». Александр Бубнов — о матче с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру «Оренбурга» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». «Оренбург» потерпел поражение со счётом 0:1. Единственный мяч на счету полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. Он отличился с передачи Нуралы Алипа на 90+6-й минуте.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'
Удаления: Коваленко – 38' / нет
«Оренбург» не за что ругать в этом матче. Команда играла без большого числа травмированных футболистов, плюс ещё и оказалась в меньшинстве уже в первом тайме. Но оренбуржцы не сдались, а бились до конца и даже атаковали. За «Оренбург» страшно обидно. Язык не повернётся сказать о них ничего плохого», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Комментарии
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