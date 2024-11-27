Первак сравнил Манфреда Угальде с Гердом Мюллером

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался об игре и результативности нападающего красно-белых Манфреда Угальде. По словам Первака, выступление Манфреда в матче с «Локомотивом» напомнило ему о бывшем нападающем «Баварии» Герде Мюллере.

– Как вы считаете, покер нападающего «Спартака» Манфреда Угальде – это удачное стечение обстоятельств или этот парень заслужил его своей игрой?

– Частично – это стечение обстоятельств. Понятно, что все голы заслуживаются игрой. Он атаковал вратаря. Будем говорить, что там была ошибка голкипера. Но это плюс Угальде, что он на скорости преодолел 10 метров, оказался у вратаря и подставил ногу. Четвёртый мяч с левой ноги – великолепно. Я начинаю вспоминать Мюллера, который вообще на ровном месте забивал. Пыром не пыром, чем попало. Так и Угальде. Центральный нападающий должен быть такой, — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.