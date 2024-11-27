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«Критиковать Коваленко особо не за что». Бубнов — об удалении в матче «Оренбург» — «Зенит»

«Критиковать Коваленко особо не за что». Бубнов — об удалении в матче «Оренбург» — «Зенит»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об удалении полузащитника Александра Коваленко в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Коваленко получил две жёлтые карточки на 31-й и 38-й минутах. «Оренбург» потерпел поражение со счётом 0:1. Александр Ерохин отличился на 90+6-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Если бы не его красная карточка, то неизвестно, как бы сложилась эта игра. В равных составах «Оренбург» смотрелся довольно неплохо. При этом критиковать Александра особо не за что. Он боролся за мяч, причём без особой грубости, но жёлтые можно было давать в обоих случаях. Вопросы скорее к Карасёву, который спустя несколько минут в похожем эпизоде не показал карточку. Как они судят, непонятно!» — приводит слова Бубнова Sportbox.

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