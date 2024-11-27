«Критиковать Коваленко особо не за что». Бубнов — об удалении в матче «Оренбург» — «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об удалении полузащитника Александра Коваленко в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Коваленко получил две жёлтые карточки на 31-й и 38-й минутах. «Оренбург» потерпел поражение со счётом 0:1. Александр Ерохин отличился на 90+6-й минуте.

«Если бы не его красная карточка, то неизвестно, как бы сложилась эта игра. В равных составах «Оренбург» смотрелся довольно неплохо. При этом критиковать Александра особо не за что. Он боролся за мяч, причём без особой грубости, но жёлтые можно было давать в обоих случаях. Вопросы скорее к Карасёву, который спустя несколько минут в похожем эпизоде не показал карточку. Как они судят, непонятно!» — приводит слова Бубнова Sportbox.