Бубнов высказался об ошибке голкипера «Локо» Лантратова в дерби со «Спартаком»
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал ошибку голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:5).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Первый пропущенный мяч всё сломал. Дурацкий гол. Для чего этими глупостями возле ворот заниматься? Выбил бы сразу вратарь, и не было бы головной боли. Запретите заниматься этой ерундой. Если завтра весь мир пойдёт головой о стену биться, наши тренеры тоже пойдут? Ну зачем нашим игрокам это?» — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 34 очка.
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