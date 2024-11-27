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Николай Писарев: «Зенит» чётко понимает, что у него нет явного конкурента

Николай Писарев: «Зенит» чётко понимает, что у него нет явного конкурента
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о санкт-петербургском «Зените». По словам Писарева, сине-бело-голубые прекрасно понимают, что сильного конкурента в Российской Премьер-Лиге у них нет.

«Зенит» всё равно имеет право на какую-то ошибку, потому что все будут оступаться — и «Краснодар», и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо». «Зенит» чётко понимает, что у него нет такого явного конкурента, который на протяжении долгого чемпионата всех уверенно обыгрывает», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

«Зенит» после 16 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.

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