Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

«Урал» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Ливерпуль» — «Реал» в ЛЧ, хоккей и баскетбол
Топ-матчи среды: «Ливерпуль» — «Реал» в ЛЧ, хоккей и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android