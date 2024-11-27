«Урал» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

Сегодня, 27 ноября, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).