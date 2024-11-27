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Футболист «Зенита» отказался называть «Краснодар» главным конкурентом клуба

Футболист «Зенита» отказался называть «Краснодар» главным конкурентом клуба
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о конкурентах сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

– «Краснодар» – ваш главный конкурент, если учитывать возраст игроков «Локомотива» и нестабильность в защите «Динамо»?
– Наверное, единолично я не выделял бы его. «Локомотив» тоже очень прилично выглядит. Многое будет зависеть от зимней паузы, как команды проведут её и подготовятся. Будут ли какие-то изменения в составах. Часто вторая часть чемпионата проходит чуть-чуть по другому сценарию, чем первая, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

Таблица РПЛ
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