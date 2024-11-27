Источник: мошенники обманули футболистку «Локомотива» почти на 4 млн рублей

Футболистку женской молодёжки «Локомотива» Софию Стельмахову почти на 4 млн рублей обманули мошенники. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против».

Отмечается, что 18-летняя футболистка набрала на родителей кредиты, а также отправила неизвестным все деньги, что нашла дома. Неизвестный позвонил спортсменке, представился сотрудником МТС и сообщил, что у неё заканчивается договор. Чтобы его «продлить», девушка продиктовать код. Позднее позвонил другой мужчина, который сказал, что произошла утечка данных, поэтому необходимо срочно оформить кредит и перевести деньги на безопасный банковский счёт. Далее подобные «проблемы» обнаружились и со счетами родителей Софии.

Через несколько дней после разговора с родителями футболистка поняла, что её обманули. Сообщается, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.