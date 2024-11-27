Нападающий «Ростова» Голенков: календарём матчей в чемпионате я доволен

Футболист «Ростова» Егор Голенков высказался о календаре матчей Российской Премьер-Лиги для жёлто-синих. В 17-м туре команда Валерия Карпина сыграет с «Пари НН» на домашней арене, а в 18-м примет самарские «Крылья Советов».

«Сейчас у нас будет три домашних игры в Ростове. До матча с ЦСКА была ещё одна игра дома. Думаю, было бы невозможно поменяться турами с армейцами и поставить пять игр подряд в Ростове. Поэтому, в принципе, календарём матчей в чемпионате я доволен. Один из матчей, который сыграем в декабре, как раз будет в Ростове», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.