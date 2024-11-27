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Игрок сборной Панамы Фаринья оценил возможность проведения матча с Россией

Игрок сборной Панамы Фаринья оценил возможность проведения матча с Россией
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Защитник подмосковных «Химок» и сборной Панамы Эдгардо Фаринья высказался о потенциальном матче с национальной командой России.

«Думаю, что сборная Панамы может провести матч с Россией. Это две хорошие команды. Тем более Россия уже зарекомендовала себя как конкурентоспособная сборная, ребята выкладываются на поле. Думаю, можно будет провести такой матч. Россия и Панама были бы хорошими соперниками», — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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