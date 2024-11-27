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Писарев — о «Краснодаре»: ни один лидер не застрахован от спадов

Писарев — о «Краснодаре»: ни один лидер не застрахован от спадов
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о «Краснодаре». По словам Писарева, «быки» прямо сейчас переживают спад в игре, в связи с чем утратили лидерство в чемпионате России.

«Наверное, ни один лидер, если только не брать «ПСЖ» или «Баварию», которые всё время всех громили и за пять-шесть туров становились чемпионами, не застрахован от спадов. У всех есть спады, и они обусловлены разными причинами. Вот у «Спартака» сейчас очень хорошая серия, но не факт, что она продлится до конца сезона. У «Краснодара» и «Зенита» были такие периоды тоже», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует «Зенит». В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск.

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