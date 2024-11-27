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Первый тренер Сафонова: рано или поздно Матвей переиграет Доннарумму

Первый тренер Сафонова: рано или поздно Матвей переиграет Доннарумму
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Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал выступление своего воспитанника в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Парижане уступили мюнхенцам со счётом 0:1. Единственный гол в матче был забит после ошибки Сафонова.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Я бы не сказал, что была сильно большая ошибка Сафонова. Матвей пытался вытолкнуть из своей зоны защитника. Когда пошла подача, этот же защитник включился в борьбу и помешал Сафонову дотянуться до мяча. Это просто несогласованность действий. Да, была ошибка, но она не фатальная.

С другой стороны, если бы Сафонов пошёл в стык, он бы дотянулся до мяча. Я не могу сказать, что это чисто его ошибка. Рано или поздно Сафонов переиграет Доннарумму. Просто нужно время и чтобы руководство оценило Матвея по достоинству. Понятно, что у Доннаруммы есть имидж. Но я всё равно считаю, что придёт время и Матвей переиграет Доннарумму», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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