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«Это не игровой кризис — психологический!» Елагин — о неудачной серии «Манчестер Сити»

«Это не игровой кризис — психологический!» Елагин — о неудачной серии «Манчестер Сити»
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о неудачной серии английского «Манчестер Сити» из шести матчей без побед во всех турнирах. Вчера, 26 ноября, после пяти поражений подряд «горожане» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» (3:3), ведя в счёте по ходу встречи — 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«В «Ман Сити» масштабный кризис. По игре надо послушать и почитать экспертов, но даже они (по горячим следам) в растерянности. По горячим следам скажу и я: кризис не столько игровой, сколько психологический. Паника — самое страшное, что бывает на корабле, даже на самом большом и «непотопляемом». В «Ман Сити» не пробоина, которая тянет судно на дно, в «Ман Сити» — пожар!

И не нашлось ни одного, кто бы с холодной головой вывел партнёров из огненной ловушки. Причём выходы были открыты, но потерявшие голову пассажиры, сталкиваясь и мешая друг другу, лезли в один узкий проход. Зачем при 1:3 нужно было, сломя голову, пробивать штрафной, когда необходимо взять паузу, выдохнуть и «подсушить» игру, сохраняя победный результат. Ладно бы Рико Льюис, но Эдерсон, тот же Грилиш… Паника. Это не игровой кризис — психологический!» — написал Елагин в телеграм-канале.

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