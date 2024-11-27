«Это не игровой кризис — психологический!» Елагин — о неудачной серии «Манчестер Сити»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о неудачной серии английского «Манчестер Сити» из шести матчей без побед во всех турнирах. Вчера, 26 ноября, после пяти поражений подряд «горожане» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» (3:3), ведя в счёте по ходу встречи — 3:0.

«В «Ман Сити» масштабный кризис. По игре надо послушать и почитать экспертов, но даже они (по горячим следам) в растерянности. По горячим следам скажу и я: кризис не столько игровой, сколько психологический. Паника — самое страшное, что бывает на корабле, даже на самом большом и «непотопляемом». В «Ман Сити» не пробоина, которая тянет судно на дно, в «Ман Сити» — пожар!

И не нашлось ни одного, кто бы с холодной головой вывел партнёров из огненной ловушки. Причём выходы были открыты, но потерявшие голову пассажиры, сталкиваясь и мешая друг другу, лезли в один узкий проход. Зачем при 1:3 нужно было, сломя голову, пробивать штрафной, когда необходимо взять паузу, выдохнуть и «подсушить» игру, сохраняя победный результат. Ладно бы Рико Льюис, но Эдерсон, тот же Грилиш… Паника. Это не игровой кризис — психологический!» — написал Елагин в телеграм-канале.