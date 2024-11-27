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Александр Ерохин: сборная России идёт не туда? Не стоит акцентировать внимание на Брунее

Александр Ерохин: сборная России идёт не туда? Не стоит акцентировать внимание на Брунее
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре сборной России со слабыми соперниками.

— Параллельно с матчем «Зенита» и «Фенербахче» шла игра сборной России с Брунеем. Болельщики сравнивали эти события. Сейчас ты сторонний наблюдатель за сборной, но нет ли ощущения, что с такими матчами она идёт куда-то не туда?
— Сборная отталкивается от тех возможностей, которые есть на сегодняшний день, и от тех команд, с кем они могут сыграть. Играть в любом случае важно и нужно. Сборная — это команда, в которую стремятся все российские футболисты. Думаю, играть за страну — престижно для любого футболиста. Сегодня такой матч, завтра будет соперник иного уровня. Поэтому не стоит акцентировать внимание на игре с Брунеем. Провели товарищескую игру, забили много голов. Для болельщиков обилие голов — это всегда интересно, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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