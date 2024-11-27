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Иван Ломаев не примет участия в двух оставшихся матчах «Крыльев Советов» в 2024 году

Иван Ломаев не примет участия в двух оставшихся матчах «Крыльев Советов» в 2024 году
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев не примет участия в оставшихся матчах команды в Российской Премьер-Лиге в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Голкипер «Крыльев» Иван Ломаев прошёл обследование МРТ, по результатам которого выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы. Возможно, потребуется операция.

Ваня, ждём возвращения на поле. Вернёшься сильнее!» — написано в заявлении.

Ранее футболист получил повреждение при отражении 11-метрового удара в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Он был заменён на 72-й минуте.

До конца 2024 года «Крылья Советов» сыграют на выезде с санкт-петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

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