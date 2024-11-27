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Тамерлан Мусаев ответил, в каком психологическом состоянии находится ЦСКА

Тамерлан Мусаев ответил, в каком психологическом состоянии находится ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил, в каком психологическом состоянии находятся армейцы. В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА проиграл «Ростову». По состоянию на сегодняшний день команда Марко Николича располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы обыграли «Крылья», в игре с «Ростовом» хорошо выглядели в первом тайме, но во втором глупо пропустили. С «Рубином» мы выглядели хорошо. Думаю, психологически мы в нормальном состоянии. Мы должны выиграть две игры и пойти на перерыв с хорошим настроением», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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