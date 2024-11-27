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Глебов ответил, стоило ли России играть с Брунеем

Глебов ответил, стоило ли России играть с Брунеем
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов ответил на вопрос, стоило ли национальной команде проводить товарищеский матч с Брунеем.

— Теперь, когда матч с Брунеем сыгран, вы можете сказать, стоило ли его вообще проводить?
— Ну а какие у нас варианты есть? У нас есть варианты команд?

— Заезженный аргумент противников таких матчей: надо играть с клубами РПЛ или медиакомандами.
— Валерий Георгиевич Карпин, по-моему, на это уже отвечал, что если играть с клубами, то он на это добро не даст. Мне лично тяжело ответить на этот вопрос, но если есть возможность играть с национальными командами, то я бы старался ею пользоваться, — приводит слова Глебова «Известия».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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