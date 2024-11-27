Бубнов: Батраков не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой игре

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 16-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:5).

«Любой молодой игрок склонен к перепадам в игре. Вот и в этой встрече Батраков совершенно был незаметен. Алексей ещё не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой встрече. Ему не хватает и игрового опыта. Сейчас к молодому полузащитнику приковано большое внимание соперников, и совершать результативные действия становится всё тяжелее. Это уже не первая игра, где он совершенно незаметен. Но не стоит критиковать игрока. Ему нужно спокойно дать развиться в хорошего футболиста», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 15 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Также на его счету пять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.