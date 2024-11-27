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«Ливерпуль» — «Реал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Ливерпуль» — «Реал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Реал». В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» набрал 12 очков в четырёх матчах и занимает третье место в таблице общего зачёта. В случае победы мерсисайдцы вырвутся на первую строчку. «Реал» набрал шесть очков и идёт на 21-м месте.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Таблица общего зачёта ЛЧ
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