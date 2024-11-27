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Сафонов получил три балла от L'Equipe за игру с «Баварией»

Сафонов получил три балла от L'Equipe за игру с «Баварией»
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Известное французское издание L'Equipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в три балла.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоялся накануне, 26 ноября. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Баварии». Мюнхенцы набрали девять очков в пяти матчах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно — 2024.

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