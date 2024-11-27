Президентом Грузии может стать экс-футболист «Манчестер Сити» и чемпион России

Президентом Грузии может стать бывший футболист «Манчестер Сити» и владикавказского «Спартака-Алания», чемпион России по футболу 1995 года Михаил Кавелашвили.

Правящая партия страны «Грузинская мечта», имеющая большинство в парламенте, выдвинула кандидатуру Кавелашвили, сообщают грузинские СМИ. Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря.

Стоит отметить, что Кавелашвили также выступал в составе тбилисского «Динамо», с которым неоднократно становился чемпионом Грузии. На закате своей футбольной карьеры Михаил выступал в чемпионате Швейцарии — за «Грассхоппер» и «Базель». К партии «Грузинская мечта» он присоединился в 2016 году.