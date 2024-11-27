Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тамерлан Мусаев объяснил, с чем связаны пропущенные голы ЦСКА в концовках матчей

Тамерлан Мусаев объяснил, с чем связаны пропущенные голы ЦСКА в концовках матчей
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о пропущенных голах команды в концовках матчей.

— С чем связываете постоянные пропущенные голы в концовках матчей?
— Соперник тоже хочет забивать голы. Это футбол, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Тамерлан Мусаев провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Материалы по теме
Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео
Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android