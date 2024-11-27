Футболист «Зенита» Ерохин рассказал, где ищет мотивацию в 35 лет

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, где находит мотивацию в преклонном по меркам футбола возрасте (35 лет).

– Ты упомянул про мотивацию. Насколько тебе тяжело её искать, если учитывать, что почти всё выиграно?

– Наверное, для меня в первую очередь мотивация – это в принципе игра в футбол. Мне он нравится. Я люблю футбол. Для того чтобы я получал удовольствие от тренировок и от игр, огромной мотивации заставлять себя что-то делать не требуется. В данный период карьеры есть очень большое желание помочь клубу. Тем более сейчас такой знаковый сезон. Хочу помогать команде своей игрой. Если получается голами и передачами, то это вдвойне хорошо. Но и плюс тренировочный процесс никто не отменял. Там всегда надо выкладываться на 100%, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.