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Ерохин сравнил товарищеские матчи сборной России и «Зенита»

Ерохин сравнил товарищеские матчи сборной России и «Зенита»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о соперниках по товарищеским матчам сине-бело-голубых и сборной России.

«Круто, что «Зенит» может провести товарищеские матчи с грандами в своих чемпионатах, которые играют в еврокубках, где сейчас собраны очень квалифицированные футболисты с именами. Что касается сборной, то здесь, наверное, ситуация в целом немного сложнее с товарищескими матчами. Но тем не менее, я думаю, что каждый, кто приехал в сборную и играл, старался выложиться по максимуму, независимо от соперников», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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