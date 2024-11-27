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Александр Бубнов: есть за что покритиковать «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Александр Бубнов: есть за что покритиковать «Спартак» в матче с «Локомотивом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Красно-белые одержали победу со счётом 5:2. В составе «Спартака» покер оформил Манфред Угальде, ещё один гол на счету Эсекьеля Барко. За «Локомотив» забили Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Есть за что покритиковать и «Спартак» в этом матче. При счёте 3:0 команда позволила соперникам сократить отставание до минимума. Железнодорожники могли совершить невероятный камбэк. Сложилось впечатление, что красно-белые просто запаниковали. Сколько выходов один на один не реализовали? Просто кошмар! Я давно не помню, чтобы столько таких моментов создавали и не забивали спартаковцы. Там вообще разгром мог быть», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (39).

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