Александр Бубнов: есть за что покритиковать «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Красно-белые одержали победу со счётом 5:2. В составе «Спартака» покер оформил Манфред Угальде, ещё один гол на счету Эсекьеля Барко. За «Локомотив» забили Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

«Есть за что покритиковать и «Спартак» в этом матче. При счёте 3:0 команда позволила соперникам сократить отставание до минимума. Железнодорожники могли совершить невероятный камбэк. Сложилось впечатление, что красно-белые просто запаниковали. Сколько выходов один на один не реализовали? Просто кошмар! Я давно не помню, чтобы столько таких моментов создавали и не забивали спартаковцы. Там вообще разгром мог быть», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (39).