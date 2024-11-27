Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин объяснил, почему «Зенит» терял лидерство в РПЛ

Александр Ерохин объяснил, почему «Зенит» терял лидерство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о турнирном пути своей команды в текущем сезоне РПЛ. Напомним, до 16-го тура «Зенит» шёл на втором месте в таблице чемпионата страны, а после него вырвался на лидирующую позицию, сместив оттуда «Краснодар». Сейчас сине-бело-голубые опережают «быков» на одно очко.

– «Зенит» долгое время находился на втором месте в РПЛ. Почему так случилось?
– Естественно, мы находились не на том месте, на котором хотим находиться. Потеряли очки там, где не должны были терять. Сезон непростой, соперники усилились, те, кто борется за медали, и команды из второй восьмёрки выходят на матч с «Зенитом» как на последний. Мы замечали такую тенденцию: с нами команда выдаёт матч жизни, а после нас могут проиграть две-три игры, не хватает эмоций на дистанции.

Естественно, у наших игроков есть мастерство, понимание, как действовать, и если мы продолжим в каждом матче выкладываться на 100%, тогда результат будет тем, который мы хотим, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
«Хотел бы ещё сыграть за сборную России». Главный спаситель проблемного «Зенита»
Эксклюзив
«Хотел бы ещё сыграть за сборную России». Главный спаситель проблемного «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android