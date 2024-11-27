Александр Ерохин объяснил, почему «Зенит» терял лидерство в РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о турнирном пути своей команды в текущем сезоне РПЛ. Напомним, до 16-го тура «Зенит» шёл на втором месте в таблице чемпионата страны, а после него вырвался на лидирующую позицию, сместив оттуда «Краснодар». Сейчас сине-бело-голубые опережают «быков» на одно очко.

– «Зенит» долгое время находился на втором месте в РПЛ. Почему так случилось?

– Естественно, мы находились не на том месте, на котором хотим находиться. Потеряли очки там, где не должны были терять. Сезон непростой, соперники усилились, те, кто борется за медали, и команды из второй восьмёрки выходят на матч с «Зенитом» как на последний. Мы замечали такую тенденцию: с нами команда выдаёт матч жизни, а после нас могут проиграть две-три игры, не хватает эмоций на дистанции.

Естественно, у наших игроков есть мастерство, понимание, как действовать, и если мы продолжим в каждом матче выкладываться на 100%, тогда результат будет тем, который мы хотим, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.