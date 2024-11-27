Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Губернатор заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с фэйр-плей. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне как тренеру хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», — сказал Осинькин в комментарии для телеграм-канала самарского клуба.