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Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Губернатор заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с фэйр-плей. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне как тренеру хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», — сказал Осинькин в комментарии для телеграм-канала самарского клуба.

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