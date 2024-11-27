Писарев: «Ростов» на своём месте по составу и по возможностям

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре и результатах «Ростова» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» на своём месте по составу и по возможностям. Я считаю, что Карпин и его штаб выжимают максимум из этого. Да, можно было лучше, но можно было и хуже. Думаю, у них ещё реальный шанс до конца первой части сезона обогнать «Рубин». Всё, седьмые», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» встречался с московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. После 16 сыгранных туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина имеют в своём активе 20 очков.