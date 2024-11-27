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Джикия: очень рад за молодых игроков сборной России, Пальцев и Батраков — огромные молодцы

Джикия: очень рад за молодых игроков сборной России, Пальцев и Батраков — огромные молодцы
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о молодых игроках сборной России, которые приняли участие в ноябрьском сборе национальной команды.

— Очень рад за молодых игроков сборной России. Особенно слежу за теми, кто играет в центральной зоне. Конечно, приятно видеть молодых ребят, которые на сегодняшний день показывают достойный результат в РПЛ, прогрессируют, забивают голы, находятся в списках бомбардиров. Это только радует.

— Если назвать фамилии? Появился Пальцев, Батраков уже забил.
— Да, за этих ребят рад. Очень приятно, что Пальцев был вызван из Махачкалы в сборную, а Батраков начинает свой путь. Они огромные молодцы. Я только рад, когда футболистов по достоинству оценивают, вызывают в сборную, а ребята показывают свою состоятельность, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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