«Ахмат» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15

Сегодня, 27 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой встрече в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Отличились Клаудиньо, Матео Кассьерра и Александр Соболев.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).