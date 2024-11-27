Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15

«Ахмат» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой встрече в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Отличились Клаудиньо, Матео Кассьерра и Александр Соболев.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Материалы по теме
«Хотел бы ещё сыграть за сборную России». Главный спаситель проблемного «Зенита»
Эксклюзив
«Хотел бы ещё сыграть за сборную России». Главный спаситель проблемного «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android