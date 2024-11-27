Французский журналист объяснил низкую оценку Сафонова за матч с «Баварией»

Журналист L’Equipe Антуан Момон высказался об оценке игры российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, поставленной изданием за матч Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (0:1).

«Я был на стадионе, также со мной были четыре-пять коллег из L’Equipe. Их выбор оценки игры Сафонова ниже, чем я себе представляю. Конечно, мы помним около шести сейвов Матвея, в том числе очень красивые и важные. Но мы поставили оценку «3» из «10» из-за гола, который он пропустил с углового от «Баварии». Это серьёзная ошибка, которая напрямую повлияла на исход матча. Если бы «ПСЖ» обыграл «Баварию», итоговая оценка Сафонова была бы выше. Но по факту эта ошибка стала ключевым моментом матча.

Мы дискутировали на тему игры Сафонова в игре с «Баварией». Он очень хорош на ленточке, но не так хорош в воздухе, на выходах и угловых», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.