«Сочи» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15

Сегодня, 27 ноября, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Действующим обладателем Кубка страны является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).