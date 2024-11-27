Бубнов: в матче с «Локомотивом» Угальде во всей красе показал, что умеет делать всё

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (5:2). Угальде оформил покер.
«Спартак» брал его из-за умения играть в штрафной площади, несмотря на небольшие габариты. В этой встрече форвард во всей красе показал, что умеет делать всё. Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Это не аутсайдеры какие-то. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе», — приводит слова Бубнова Sportbox.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 16 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил две голевые передачи. Костариканский форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России.
- 27 ноября 2024
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