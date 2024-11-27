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Бубнов: в матче с «Локомотивом» Угальде во всей красе показал, что умеет делать всё

Бубнов: в матче с «Локомотивом» Угальде во всей красе показал, что умеет делать всё
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (5:2). Угальде оформил покер.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Спартак» брал его из-за умения играть в штрафной площади, несмотря на небольшие габариты. В этой встрече форвард во всей красе показал, что умеет делать всё. Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Это не аутсайдеры какие-то. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 16 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил две голевые передачи. Костариканский форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России.

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