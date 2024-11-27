Мостовой: Доннарумма остаётся номером один в «ПСЖ», но здесь нет вины Сафонова

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В эпизоде с голом в ворота «ПСЖ» была ошибка Сафонова. Мяч летел на хорошей высоте, и Матвей мог спокойно выбить мяч кулаком. «Бавария» явно владела преимуществом. Вратари проверяются не тогда, когда бьют один раз за игру, а когда удары наносятся постоянно.

Четыре месяца назад Сафонов играл в «Краснодаре», а сейчас выступает в Лиге чемпионов против «Баварии». Такое не могло даже во сне присниться. У «ПСЖ» много игр, поэтому Сафонов будет и дальше иметь игровое время. Доннарумма остаётся номером один, но здесь нет вины Матвея», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.