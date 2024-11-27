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Мостовой: Доннарумма остаётся номером один в «ПСЖ», но здесь нет вины Сафонова

Мостовой: Доннарумма остаётся номером один в «ПСЖ», но здесь нет вины Сафонова
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«В эпизоде с голом в ворота «ПСЖ» была ошибка Сафонова. Мяч летел на хорошей высоте, и Матвей мог спокойно выбить мяч кулаком. «Бавария» явно владела преимуществом. Вратари проверяются не тогда, когда бьют один раз за игру, а когда удары наносятся постоянно.

Четыре месяца назад Сафонов играл в «Краснодаре», а сейчас выступает в Лиге чемпионов против «Баварии». Такое не могло даже во сне присниться. У «ПСЖ» много игр, поэтому Сафонов будет и дальше иметь игровое время. Доннарумма остаётся номером один, но здесь нет вины Матвея», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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