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Ерохин: обидно, что Дзюба не побьёт рекорд сборной? Возможно, в будущем найдут компромисс

Ерохин: обидно, что Дзюба не побьёт рекорд сборной? Возможно, в будущем найдут компромисс
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не намерен вызывать на товарищеские матчи Артёма Дзюбу. Ранее 36-летний форвард «Акрона» заявил о желании поехать в национальную команду и установить рекорд по голам.

– Из-за позиции главного тренера сборной Артём Дзюба на 99%в не установит новый рекорд по голам в сборной России. Сейчас у них по 30 забитых мячей с Кержаковым. Обидно за бывшего партнёра, что он не впишет своё имя в историю?
– Мне сложно говорить и за Артёма, и за тренера сборной. Понятно, что у него сейчас есть такая цель. И в «Акроне», и в сборной. Возможно, в будущем найдут какой-то компромисс для всех сторон. Время покажет, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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