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Футболист «Зенита» Ерохин прокомментировал интерес к себе со стороны «Краснодара»

Футболист «Зенита» Ерохин прокомментировал интерес к себе со стороны «Краснодара»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал интерес к себе со стороны «Краснодара». Соответствующие слухи появлялись в СМИ прошлым летом.

– Летом проходила информация, что Александр Ерохин может стать игроком «Краснодара». Есть ли в этом какая-то доля правды?
– Во время трансферных окон появляется много разной информации. Со знаком плюс, со знаком минус. Всегда она разная. Сейчас уже не хотелось бы комментировать какие-то моменты из прошлого. Всё сложилось хорошо для всех сторон, — сказал Александр Ерохин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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