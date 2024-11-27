Футболист «Зенита» Ерохин прокомментировал интерес к себе со стороны «Краснодара»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал интерес к себе со стороны «Краснодара». Соответствующие слухи появлялись в СМИ прошлым летом.

– Летом проходила информация, что Александр Ерохин может стать игроком «Краснодара». Есть ли в этом какая-то доля правды?

– Во время трансферных окон появляется много разной информации. Со знаком плюс, со знаком минус. Всегда она разная. Сейчас уже не хотелось бы комментировать какие-то моменты из прошлого. Всё сложилось хорошо для всех сторон, — сказал Александр Ерохин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.