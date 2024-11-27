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Футболист «Зенита» Ерохин объяснил, почему подписал контракт с клубом на год

Футболист «Зенита» Ерохин объяснил, почему подписал контракт с клубом на год
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин объяснил, почему принял решение подписать контракт с клубом на год.

– Если бы «Зенит» не предложил тебе новый контракт, ты был бы готов закончить карьеру или мотивация поиграть в футбол всё равно оставалась и продолжил бы где-то играть?
– Я физически, психологически и ментально ощущаю себя вполне хорошо. Сил много.

– Варианта завершить карьеру ты не рассматривал?
– В тот момент нет.

– Почему контракт с «Зенитом» на один год, а не «1+1» или на два года?
– Если посмотреть на то, в каком формате игроки моего возраста подписывают контакты, то плюс-минус у всех такая ситуация, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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