Джикия: Уругвай показывает хороший футбол — достойный соперник для сборной России

Защитник «Химок» Георгий Джикия отреагировал на новости, что сборная России в 2025 году может провести товарищеский матч с Уругваем. Он высоко оценил этот вариант соперника для российской команды.

— Вариант с Уругваем — очень хороший для сборной России.

— Был ли похожий по уровню соперник у сборной после отстранения?

— Сравнивать особо не люблю, но Сербия — хороший соперник, с мировыми звёздами в составе. Уругвай сейчас показывает очень хороший футбол. Я даже смотрел их несколько игр. Это достойный соперник высокого уровня, как и сборная Сербии», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.