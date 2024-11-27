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Джикия: Уругвай показывает хороший футбол — достойный соперник для сборной России

Джикия: Уругвай показывает хороший футбол — достойный соперник для сборной России
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Защитник «Химок» Георгий Джикия отреагировал на новости, что сборная России в 2025 году может провести товарищеский матч с Уругваем. Он высоко оценил этот вариант соперника для российской команды.

— Вариант с Уругваем — очень хороший для сборной России.

— Был ли похожий по уровню соперник у сборной после отстранения?
— Сравнивать особо не люблю, но Сербия — хороший соперник, с мировыми звёздами в составе. Уругвай сейчас показывает очень хороший футбол. Я даже смотрел их несколько игр. Это достойный соперник высокого уровня, как и сборная Сербии», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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