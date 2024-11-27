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Николай Писарев: «Спартак» будет бороться за звание «чемпиона Москвы»

Николай Писарев: «Спартак» будет бороться за звание «чемпиона Москвы»
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре и результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что «Спартак» будет бороться за звание «чемпиона Москвы». Слишком много потеряно, я не думаю, что такая стабильность сейчас есть у «Спартака», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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