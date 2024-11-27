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«Спаситель и могильщик в одном лице». Французские СМИ — об игре Сафонова за «ПСЖ»

«Спаситель и могильщик в одном лице». Французские СМИ — об игре Сафонова за «ПСЖ»
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Авторитетное французское издание Foot Mercato выпустило материал по итогам матча Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». В нём рассматривается игра российского вратаря парижан Матвея Сафонова. Именно после ошибки россиянина «Бавария» забила единственный и победный гол — 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«В начале матча Сафонов справился с ударами Мусиалы и Зане с близкого расстояния. Но обнадёживающее начало матча в доли секунды превратилось в кошмар. Неудачная игра на выходе привела к пропущенному мячу. После этого россиянин несколько раз сыграл достаточно уверенно, однако ущерб уже был нанесён. В целом Сафонов провёл неплохой матч, если не считать эпизода с пропущенным мячом. К примеру, он спас после удара Мусиалы во втором тайме. Спаситель и могильщик в одном лице. Правда, россиянин продемонстрировал не очень удачную игру ногами — 41% успешных передач. Аспект, за который часто критикуют Доннарумму», — сказано в материале Foot Mercato.

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