Иван Ломаев поддержал инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался об инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева под названием «Чистый спорт».

«Как профессиональный футболист уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. И мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей. Инициатива главы Самарской области — важный шаг к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех тех мальчишек и девчонок, которые вдохновляются нашей игрой. Сила в правде. Мы за честный спорт», — сказал Ломаев в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Вчера, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.