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«Сила в правде». Гальдамес — об инициативе «Чистый спорт»

«Сила в правде». Гальдамес — об инициативе «Чистый спорт»
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Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался на тему честности в футболе. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Каждый спортсмен посвящает годы упорного труда, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность тогда, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде — мы за чистый спорт», — сказал Гальдамес в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Накануне, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

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