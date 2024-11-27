«Сила в правде». Гальдамес — об инициативе «Чистый спорт»

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался на тему честности в футболе. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Каждый спортсмен посвящает годы упорного труда, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность тогда, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде — мы за чистый спорт», — сказал Гальдамес в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Накануне, 26 ноября, Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.