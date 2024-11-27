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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого потерпел второе поражение в группе ЛЧ АФК

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого потерпел второе поражение в группе ЛЧ АФК
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались южнокорейский «Кванджу» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 13:00 МСК
Кванджу
Кванджу, Южная Корея
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Асани – 58'    

Единственный гол на счету нападающего «Кванджу» Ясира Асани. Он отличился на 58-й минуте встречи.

«Шанхай Шэньхуа» занимает девятое место в турнирной таблице группы «Восток» Элитной Лиги чемпионов АФК. Команда Леонида Слуцкого набрала семь очков за пять матчей. «Кванджу» располагается на второй строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится «Виссел Кобе» (13). В плей-офф продолжат выступление 8 команд из 12.

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