Писарев: у «Краснодара» могут быть потери очков до зимней паузы

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что «Краснодар» ещё может потерять очки в последних матчах РПЛ этого календарного года.

«Я думаю, «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте, потому что у них два домашних матча — с «Крыльями» и с «Акроном». Думаю, что здесь очень сложно потерять очки. «Крылья», конечно, могут покусаться, но всё равно дома зенитовцы их не отпустят. А у «Краснодара» две домашние встречи со «Спартаком» и «Локомотивом». И здесь могут быть потери», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует «Зенит». В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск.