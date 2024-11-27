Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев: у «Краснодара» могут быть потери очков до зимней паузы

Писарев: у «Краснодара» могут быть потери очков до зимней паузы
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что «Краснодар» ещё может потерять очки в последних матчах РПЛ этого календарного года.

«Я думаю, «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте, потому что у них два домашних матча — с «Крыльями» и с «Акроном». Думаю, что здесь очень сложно потерять очки. «Крылья», конечно, могут покусаться, но всё равно дома зенитовцы их не отпустят. А у «Краснодара» две домашние встречи со «Спартаком» и «Локомотивом». И здесь могут быть потери», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует «Зенит». В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Николай Писарев: «Спартак» будет бороться за звание «чемпиона Москвы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android