Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: Сафонов достоин быть первым номером в «ПСЖ», гол от «Баварии» — спорная ситуация

Синицын: Сафонов достоин быть первым номером в «ПСЖ», гол от «Баварии» — спорная ситуация
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Не удалось посмотреть матч «ПСЖ» — «Бавария», но знаю, что момент с пропущенным мячом Сафонова просматривал VAR. Думаю, Матвей должен был получить шанс стать первым номером «ПСЖ» ещё раньше, то есть в плане доверия. У него были шансы, но с промежутками. Я так понимаю, у Матвея была хорошая игра с «Баварией». Да, пропущенный мяч, спорная ситуация, но по статистике «Бавария» доминировала, играла в большинстве в районе получаса, Матвей пару раз выручил. Вполне достойная игра, а он достоин быть первым номером», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Мостовой: Доннарумма остаётся номером один в «ПСЖ», но здесь нет вины Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android