Синицын: Сафонов достоин быть первым номером в «ПСЖ», гол от «Баварии» — спорная ситуация

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Не удалось посмотреть матч «ПСЖ» — «Бавария», но знаю, что момент с пропущенным мячом Сафонова просматривал VAR. Думаю, Матвей должен был получить шанс стать первым номером «ПСЖ» ещё раньше, то есть в плане доверия. У него были шансы, но с промежутками. Я так понимаю, у Матвея была хорошая игра с «Баварией». Да, пропущенный мяч, спорная ситуация, но по статистике «Бавария» доминировала, играла в большинстве в районе получаса, Матвей пару раз выручил. Вполне достойная игра, а он достоин быть первым номером», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.