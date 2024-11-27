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Игорь Ледяхов: когда «Реал» Мадрид играет в ЛЧ, нельзя называть другую команду фаворитом

Игорь Ледяхов: когда «Реал» Мадрид играет в ЛЧ, нельзя называть другую команду фаворитом
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 27 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда играет «Реал» Мадрид, нельзя называть другую команду фаворитом. «Реал» всегда будет фаворитом, потому что Лига чемпионов — это их турнир. «Ливерпуль» в этом году выглядит очень прилично, а у «Реала» есть определённые спады. «Сливочные» выиграли последнюю игру на хорошей ноте, где голами отметились лидеры команды. Плюс «Мадрид» — турнирный боец, которому в Лиге чемпионов нет равных. Сложно предсказать результат, но игра должна получиться интересной, ведь у «Ливерпуля» есть хорошие шансы на победу.

Винисиус — большая потеря для «Реала». Он один из ключевых футболистов впереди. Когда его нет, «Мадрид» теряет в скорости и дриблинге, но есть Мбаппе, Гюлер и другие молодые ребята. Поэтому у «Реала» есть кому заменить Винисиуса», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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