Игорь Ледяхов: когда «Реал» Мадрид играет в ЛЧ, нельзя называть другую команду фаворитом

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 27 ноября.

«Когда играет «Реал» Мадрид, нельзя называть другую команду фаворитом. «Реал» всегда будет фаворитом, потому что Лига чемпионов — это их турнир. «Ливерпуль» в этом году выглядит очень прилично, а у «Реала» есть определённые спады. «Сливочные» выиграли последнюю игру на хорошей ноте, где голами отметились лидеры команды. Плюс «Мадрид» — турнирный боец, которому в Лиге чемпионов нет равных. Сложно предсказать результат, но игра должна получиться интересной, ведь у «Ливерпуля» есть хорошие шансы на победу.

Винисиус — большая потеря для «Реала». Он один из ключевых футболистов впереди. Когда его нет, «Мадрид» теряет в скорости и дриблинге, но есть Мбаппе, Гюлер и другие молодые ребята. Поэтому у «Реала» есть кому заменить Винисиуса», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.