Гвардиола выступил с заявлением по поводу царапин на лице после матча Лиги чемпионов

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил свой ответ о причине царапин на лице, появившихся во время матча Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» (3:3).

«Вчера вечером в конце пресс-конференции я был застигнут врасплох вопросом о царапине, которая появилась на моём лице, и объяснил, что это произошло случайно от острого ногтя.

Мой ответ никоим образом не был направлен на то, чтобы осветить очень серьёзную проблему членовредительства. Я знаю, что многие люди каждый день сталкиваются с проблемами психического здоровья», — написано в заявлении Гвардиолы в социальной сети.