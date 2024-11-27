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Гвардиола выступил с заявлением по поводу царапин на лице после матча Лиги чемпионов

Гвардиола выступил с заявлением по поводу царапин на лице после матча Лиги чемпионов
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил свой ответ о причине царапин на лице, появившихся во время матча Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«Вчера вечером в конце пресс-конференции я был застигнут врасплох вопросом о царапине, которая появилась на моём лице, и объяснил, что это произошло случайно от острого ногтя.

Мой ответ никоим образом не был направлен на то, чтобы осветить очень серьёзную проблему членовредительства. Я знаю, что многие люди каждый день сталкиваются с проблемами психического здоровья», — написано в заявлении Гвардиолы в социальной сети.

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